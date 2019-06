Plinkr in Eindhoven brengt app op de markt voor hulp bij schuldproblemen

Grofweg één op de vijf huishoudens heeft te kampen met financiële problemen volgens Floris Went, directeur van Plinkr. Hij werkte in het verleden in het bankwezen en zag vaak mensen met financiële problemen voorbij komen. Regelmatig ontstonden geldzorgen, omdat er geen buffer was. Een wasmachine die plots kapot ging, een huurverhoging of een boete zorgde ervoor dat gezinnen in de moeilijkheden kwamen.