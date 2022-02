Politie laat nachtclubs zaterdag met rust, niets staat enorme horeca-actie in de weg

Trammelant

De actie is geen vrijbrief voor het veroorzaken van trammelant, benadrukken de bonden. Elke agent heeft nog altijd de bevoegdheid te bekeuren wanneer die daar aanleiding toe ziet. ‘Wat de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezig met primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Bij calamiteiten die plaatsvinden in horecagelegenheden worden ze dus wel geacht op te treden’, valt te lezen in een gezamenlijke verklaring van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

In aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden al in december met grote acties om te protesteren tegen de hoge werkdruk en onderbezetting. ‘Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn’, melden de bonden. ‘De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’

Feesten uitverkocht

Naar verwachting zullen tienduizenden Nederlanders komend weekend weer flink de bloemetjes buitenzetten. Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die meedoen aan ‘De nacht staat op’ zijn inmiddels uitverkocht. Er waren 15.000 tickets beschikbaar. Ook poppodia in andere steden in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem, Fluor in Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in Rotterdam aangegeven dat ze zaterdag opengaan. Ook in die steden gingen duizenden tickets razendsnel over de toonbank.