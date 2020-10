Politiebond: maak einde aan thuisfeestjes en stel compleet alcoholverbod in

,,Nu gaat iedereen om halfacht nog even langs de winkel om bier en wijn te halen. Een compleet verbod is veel makkelijker te handhaven.”

Hap uit omzet

Het verbod op alcoholverkoop in de avonduren neemt voor avondwinkels en supermarkten een grote hap uit de omzet. En voor de bestrijding van het alsmaar oprukkende coronavirus haalt het weinig uit, verwacht Simonis. Hij is bang dat de politie het vele controlerende werk straks niet meer aan kan.

,,De eerste verantwoordelijkheid voor het handhaven van die regel ligt natuurlijk bij de winkel. Maar stel dat het straks bij de verkoper misgaat, als er een conflict met de klant ontstaat, dan is wel de inzet van politie-agenten en boa’s nodig. Die capaciteit hebben we door bezuinigingen alleen niet meer.” Als het in de Nederlandse supermarkten en avondwinkels straks op grote schaal misgaat, heeft de politie ‘een groot probleem’, stelt Simonis.

Drang wegnemen

Door de komende vier weken een totaalverbod op de verkoop van alcohol in te stellen maak je direct korte metten met alle onduidelijkheid, zegt hij. ,,Je krijgt dan misschien wel negentiende eeuwse toestanden zoals ze die toen in Amerika hadden, maar dan weet iedereen tenminste wel waar hij aan toe is.”

Een groot deel van de besmettingen ontstaat in huiselijke kring, bijvoorbeeld op thuisfeestjes en bruiloften. Binnen de politie houden ze er sterk rekening mee dat de thuisfeestjes de komende weken zeker niet zullen verdwijnen. ,,Bij veel van die feesten is de aanwezigheid van alcohol fundamenteel. Wij denken dat je de drang om zo’n feest te organiseren wegneemt zodra er geen alcohol in het spel is. Heb jij bijvoorbeeld weleens van een limonadefeest gehoord? Ik niet.”

Supermarktketen sluit winkels eerder vanwege alcoholverbod Supermarktketen Deen sluit alvast zijn winkels vanaf morgen om 20.00 uur. Op die manier wil het bedrijf problemen voorkomen rond het door het kabinet aangekondigde verkoopverbod voor alcohol na dat tijdstip. ,,Wij denken niet dat we dat in de winkels kunnen handhaven”, bevestigt een woordvoerster de stap na eerdere berichtgeving door het Noordhollands Dagblad. “We doen dit voor de veiligheid van ons personeel.” Deen heeft tachtig supermarkten, waarvan het merendeel in Noord-Holland en Flevoland gevestigd is. Ook heeft het bedrijf vestigingen in Overijssel, Gelderland en Utrecht. De meeste winkels gaan normaal gesproken om 21.00 uur dicht. Voor een enkele winkel geldt normaliter een sluitingstijd van 22.00 uur.

Gedrag Nederlanders

Het kabinet maakte gisteravond nieuwe coronamaatregelen bekend, waaronder een verbod op de verkoop van alcohol en het nuttigen en meedragen ervan op straat na 20.00 uur ‘s avonds. ,,We gaan de gangpaden naar de bier- en wijnschappen na 20.00 uur afzetten”, zegt manager Jan Disseldorp van avondwinkel Sterk in Amsterdam. ,,Daar gaat ongetwijfeld wel gedoe van komen, bijvoorbeeld met mensen die om 20.05 uur toch nog een biertje willen kopen. Ik moet het personeel goed instrueren hoe ze daarmee om moeten gaan.”

Politiebond ANPV baalt ervan dat veel Nederlanders niet zelf hun gedrag aanpassen, maar de maatregelen van het kabinet nodig hebben. ,,Iedereen zit maar te wachten totdat iets verplicht wordt. De mentaliteit in Nederland baart agenten en boa’s grote zorgen. Nederlanders zouden eigenlijk gewoon moeten zeggen: jongens, we zetten de schouders eronder en gaan de klus samen klaren. Maar dat besef en die motivatie ontbreekt, en het kabinet lijkt niet in staat om daar verandering in te brengen. Dat is zorgelijk.”

Onder veel agenten heerst grote twijfel over de handhaafbaarheid van de maatregelen. Een eventuele quarantaineplicht, die minister De Jonge als stok achter de deur heeft, wordt dan ook niet mogelijk geacht. ,,Met de huidige capaciteit is het onmogelijk om daar goed op toe te zien”, zegt Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,Als het kabinet per se wil dat we Nederlanders thuis gaan controleren, prima. Maar dan zullen we een hoop van onze andere taken wel neer moeten leggen. We kunnen niet alles tegelijk.”

