‘Positiekleding kocht ik op Marktplaats’

Mark: ,,Mijn maaltijdbedrijf heb ik vijf jaar geleden opgezet. Het begon met koken voor mijn buren. Ik zat zonder werk en kookte vanuit huis. Inmiddels heb ik een winkel, leveren we aan 150 bedrijven en kan ik ervan leven.”



Suzanne: ,,Ons eerste huis hebben we op mijn salaris gekocht. Mark had zijn bedrijf toen een jaar en voor een hypotheek moet je cijfers van drie jaar laten zien. Het huis waar we sinds deze zomer wonen, hebben we samen kunnen kopen. Het kostte 250.000 euro. De hypotheek is dankzij de overwaarde op ons vorige huis lager.”



Mark: ,,Suzanne regelt dat soort zaken. Ik vind overeenkomsten die meer dan een of twee A4’tjes beslaan in beginsel te gecompliceerd.”



Suzanne: ,,We doen weinig grote aankopen.”



Mark: ,,Ik wil me niet laten verleiden tot modegevoelige aankopen. Al heb ik weleens in een opwelling een auto gekocht en mij verkeken op de gebruikskosten.”



Suzanne: ,,En de aanschaf van mijn auto dan?”



Mark: ,,Jouw auto was goed, toch?”



Suzanne: ,,Ja, maar ik had die lening met 8 procent rente niet moeten nemen. De autoverkoper ging bijna failliet en wilde erg graag dat de koop doorging. Ik heb er slecht van geslapen.”



Mark: ,,Met een lening met 10 procent rente duurt het zeven jaar langer voor je je schuld hebt afgelost.”