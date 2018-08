PostNL houdt last van krimp postmarkt: 1 miljoen euro verlies

PostNL heeft in het tweede kwartaal verlies geleden. Het bedrijf heeft nog altijd veel last van de krimp op de postmarkt en er werden minder kosten bespaard dan voorzien. ,,Vanwege het tempo waarmee de postvolumes dalen, is snel politiek ingrijpen nodig om consolidatie mogelijk te maken'', zo waarschuwt topvrouw Herna Verhagen in een toelichting.

Onder de streep kwam PostNL 1 miljoen euro tekort, waar een jaar eerder nog 29 miljoen euro winst werd gemaakt. Dat de besparingen lager uitkwamen had te maken met vertraging bij de invoering van nieuwe regels en aanpassingen in het operationele proces. Verhagen denkt dat de situatie in de tweede helft van het jaar wel weer ietsje beter zal zijn, maar toch zullen de besparingen over heel het jaar wat tegenvallen.

De hoeveelheid geadresseerde post lag afgelopen kwartaal bijna 11 procent onder het niveau van een jaar terug. De totale opbrengsten gingen wel met 2 procent vooruit, tot 851 miljoen euro. Er werden immers wel heel veel meer pakketjes bezorgd.

Fusie

De krimp op de postmarkt speelt PostNL al langer parten. Vandaar dat al er al een tijdje wordt gepraat over bijvoorbeeld een mogelijk samengaan met rivaal Sandd. Het kabinet heeft eerder dit jaar aangegeven dat het postbedrijven meer ruimte wil geven om samen te werken. Volgens Verhagen is het evenwel nog wachten op meer duidelijkheid over de grenzen waarbinnen consolidatie nu precies mag plaatsvinden.

PostNL kondigde tevens aan om zijn Italiaanse en Duitse dochters Nexive en Postcon te gaan verkopen. Het bedrijf wil zich meer op de Benelux richten. ,,We zien nog veel kansen in de Benelux'', benadrukt Verhagen. Het is volgens haar beter om de tijd en geld die het bedrijf heeft te steken in de Benelux en niet te verspreiden over meer landen.