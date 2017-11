‘Powell wordt hoofd van Amerikaanse centrale bank’

De 64-jarige Powell zal bij de Federal Reserve de Democratische Janet Yellen opvolgen, die in 2014 aan haar mandaat begon dat begin februari afloopt. Volgens The Wall Street Journal had Trump dinsdag een ontmoeting met Powell. Zijn aanstelling moet nog door de Amerikaanse Senaat worden bevestigd. Trump had Yellens termijn kunnen verlengen, maar kiest dus voor een lid van de Republikeinse partij. Eerder zei de Amerikaanse president dat Yellen het ‘uitstekend’ doet. De band van Trump en Yellen was moeizaam na kritische uitspraken van de Fed-voorzitter in aanloop naar de presidentsverkiezingen.