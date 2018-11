President in Eindhoven ‘Singapore kan veel leren van Brainport’

EINDHOVEN - Een staatshoofd van een bevriende natie behandel je met respect. Dus voordat president Halimah Yacob van Singapore met haar gevolg gisteren het auditorium op de High Tech Campus binnenkwam ging iedereen plechtig staan. Zij wil graag meer weten over de beroemde Triple Helix van Brainport, de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen, die de regio op zo grote hoogte weet te stuwen. Een streven dat in de kleine Aziatische staat ook goed zou kunnen werken.

In de zaal zaten vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de regio die het haar graag willen vertellen. Niet in de laatste plaats omdat veel van die bedrijven een productievestiging ter plekke of andere banden heeft met Singapore. Dat gaat bijna altijd goed, mede omdat de twee regio's zoveel gemeenschappelijk hebben, zo verwelkomde Brabants commissaris van de koning Wim van de Donk de president. „Er zijn meer dan 1600 Nederlandse bedrijven in Singapore en die zijn zeer te spreken over de ontwikkelingen. Met heel mooie technische innovaties, maar ook met sociale innovatie, waardoor we nog beter matchen.”

Open economie

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economie zei dat de samenwerking ook te danken is aan de open economie van beide landen. „Daardoor zijn samenwerkingen op gang gekomen in zaken als robotisering, circulaire economie en vergrijzing. Verder zijn er projecten op het gebied van zelfrijdende auto’s en veiligheid op het internet. Singapore wil het eerste land zijn dat als slimste wordt uitgeroepen en daar is het aardig naar op weg.”

Vervolgens was het tijd om aan een ronde tafel met de president en de kopstukken in de regio, van onder meer VDL, NXP, TU/e, NTS en Fontys details over de werking van het ecosysteem in deze regio uit te wisselen. Wel achter gesloten deuren.