Prestop uit Son levert infozuilen voor Schiphol

SON - Achter nieuwe zelfservice informatiezuilen op Schiphol gaat Prestop in Son schuil. De specialist in aanraakschermen is bezig aan een goed jaar.

Op verschillende plekken in de terminal staan negen van de nieuwe informatiepunten. Reizigers kunnen er vluchtinformatie opzoeken en plattegronden raadplegen. Via een videogesprek kan de hulp van een medewerker van de luchthaven worden ingeroepen.

De infozuilen voor Schiphol zijn vooral een 'mooie’ opdracht voor Prestop, zegt directeur Alexander Aelberts. Vanwege de uitstraling van de opdrachtgever die mogelijk meer luchthavens - die in Frankfurt is al klant - op het idee brengt om in Son een order te plaatsen. Maar de opdracht is ook bijzonder omdat Prestop de vrije hand kreeg om samen met partner BIS Econocom en Schiphol de zuil te ontwerpen, stelt Aelberts.

Het Sonse bedrijf zorgde voor de inbouw van het aanraakscherm en alle randapparatuur in de organisch gevormde stalen zuil. ,,De productie van de zuilen besteden we altijd uit aan lokale bedrijven, in dit geval Cora Techniek in Asten", vertelt de directeur-eigenaar.

Volgens Schiphol was ruim 95 procent van de gebruikers in de testfase tevreden over de zuilen. De luchthaven gebruikt naast de zuilen andere nieuwe communicatiekanalen, zoals sociale media en chat.