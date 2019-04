Prijs voor benzine op hoogste niveau van dit jaar

De olieprijzen tikten deze week het hoogste punt van dit jaar aan. Dat komt onder andere door het toenemende geweld in Libië, waardoor markten anticiperen op een beperkte toevoer uit het olierijke land. De prijzen stijgen ook door productiebeperkingen van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en de productieverstoringen in Venezuela. Ook diesel en lpg laten een stijging in prijs zien.

Of er een record in benzineprijzen aan zit te komen, is volgens Paul van Selms van UnitedConsumers nog koffiedik kijken. ,,De prijzen kunnen net zo hard omlaag gaan, maar ook verder omhoog”, zegt hij. Wel ziet Van Selms dat de OPEC met haar productiebeperkingen een machtsfactor van belang blijft, in tegenstelling tot wat eerder werd verwacht. Hij wijst er verder op dat prijzen aan de pomp niet zo sterk dalen of stijgen als die van ruwe olie, omdat belastingen en accijnzen een dempend effect hebben.