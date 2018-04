Prijsvechter FlixBus maakt oversteek naar de VS

Vanuit die stad aan de westkust gaat FlixBus verbindingen opzetten met steden in de buurt, zoals Las Vegas. FlixBus heeft daarvoor contracten gesloten met Amerikaanse partnerbedrijven die de ritten gaat uitvoeren, zei topman Jochen Engert van het bedrijf vandaag tegen verslaggevers. Vanuit het hoofdkantoor in München levert FlixBus de technologie.

Ook in Europa heeft het bedrijf geen eigen bussen in bezit of chauffeurs in dienst. FlixBus ontwikkelt alleen de routes, bepaalt de servicestandaarden en regelt de app waarmee klanten hun tickets kunnen boeken. In vijf jaar tijd wist FlixBus op die manier goedkope verbindingen te bewerkstelligen tussen 1.700 Europese steden.