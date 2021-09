Primark wil af van wegwerpmode

De prijsvechter belooft onder meer dat de kleding in 2025 langer - niet vijf maar dertig keer wassen - zal meegaan en twee jaar later ook te recyclen is. Dan gaat ook alle weggooiplastic in de ban. Verder moet in 2030 de CO2-voetafdruk in de toeleveringsketen zijn gehalveerd en streeft het bedrijf naar een leefbaar loon voor alle werknemers in de toeleveringsketen.