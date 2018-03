Prins Constantijn in Eindhoven: 'Indrukwekkend, maar de meeste bedrijven ken ik al'

Prins Constantijn is speciaal gezant is van StartupDelta, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken om Nederlandse start-ups op de kaart te zetten en te verbinden met netwerken, investeerders en kennis. Daarom organiseerde Brainport Development woensdag een toer door de regio om de prins te laten zien waar start-ups in deze regio mee bezig zijn. Niet de startende bedrijfjes in de pioniersfase, maar bedrijven die al wat verder zijn.

Sioux

De toer start bij Additive Industries, de Eindhovense producent van 3D metaalprinters voor de industrie. Het bedrijf verhuist binnenkort naar Strijp-T en opent een vestiging in Singapore. Ook softwarespecialist Sioux staat op het programma met dochterbedrijf Mitracx en Liteq, dat inmiddels is verkocht. „Leuk om te zien zo'n middelgroot bedrijf als Sioux mee investeert in start-ups en ze ruimte biedt en een netwerk van klanten", reageert de prins. „Veel grote bedrijven doen dat te weinig, terwijl het de slagingskans van start-ups enorm vergroot." Na een bezoek aan Team Fast, dat mierenzuur wil gebruiken als energiebron, en winkelapp Findur op de Automotive Campus in Helmond, eindigt het programma bij Smart Photonics op de High Tech Campus Eindhoven. Hier ondertekent Jan Mengelers, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, een overeenkomst met Smart Photonics waarin staat dat het bedrijf nog tien jaar de kennis van de TU/e mag gebruiken.

Internationalisering

Tussen Mengelers en prins Constantijn ontspint zich op de Campus een gesprek over de internationalisering van universiteiten. „Als universiteit heb je verschillende functies. Je wilt het beste onderwijs bieden, maar ook de beste studenten aantrekken. Je hebt als Nederlandse universiteit ook de functie om Nederlandse studenten op te leiden", stelt prins Constantijn. „Mijn broer heeft in de Verenigde Staten gestudeerd aan de Californische universiteit Berkeley. Daar hanteerden ze een quotum voor studenten uit California. Zoiets zou je hier misschien ook kunnen invoeren." Over Engels als voertaal aan de technische universiteit is de prins heel duidelijk. „Ik denk dat we deze discussie niet te dogmatisch moeten voeren. Sommige vakken zijn al geheel in het Engels zoals informatica en MBA’s, bij andere zoals Nederlands, politieke wetenschappen, geschiedenis is die noodzaak er niet. Bij technische studies kan het bijna niet anders. Alle informatie is in het Engels. Dat zie je bij overigens bij grote technische bedrijven, maar ook bij succesvolle Nederlandse start-ups als betaalspecialist Adyen. Daar is direct in het Engels gestart omdat het bedrijf mondiaal wilden zijn."