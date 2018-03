Prins de Vos is dolgelukkig in zijn appartement van 8 vierkante meter

woningmarktHij nam afscheid van 90 procent van zijn spullen. Leeft, slaapt, kookt, werkt en doucht in één ruimte. Toch is Prins de Vos (27) helemaal happy in het allerkleinste appartement van heel Amsterdam. Acht vierkante meter is zijn huis. In vlogs vertelt hij hoe het is om zo te wonen. ,,Het is klein, maar dat ben ik ook.''

Een statig grachtenpand in Oud-West, op steenworp afstand van hartje Amsterdam. De buitenkant doet niet vermoeden dat zich hier het kleinste appartement van de stad bevindt. Kunstfotograaf Prins de Vos uit Oosterhout trok er twee maanden geleden in. Het appartement - kosten: 550 euro per maand - ging in december nog het internet over. Lezers vonden de grootte én prijs absurd. 'De huizengekte in Amsterdam bereikt een nieuw hoogtepunt', kopten media.

Direct in de badkamer

Volledig scherm Te huur: een appartement in Oud-West van acht vierkante meter. De inmiddels beruchte advertentie bevestigde in december de gekte op de huizenmarkt. Prins de Vos (26) uit Oosterhout trok er begin februari in. Foto Marco Keyzer/Pix4Profs De Vos - roze broek, sokken hoog opgetrokken, neusring - doet de voordeur open. ,,We moeten vijf smalle trappen op'', waarschuwt hij. Op de bovenste verdieping betreden we het paleisje van de fotograaf: ,,We beginnen direct in de badkamer.'' Die bestaat slechts uit een douchecabine en spiegel. Een stap verder en je staat al in zijn keuken. En tegelijkertijd ook in zijn woonkamer, slaapkamer én werkkamer. Lachend: ,,Dit is het dan ook.''



Een deur achterin zijn minihuis geeft nog wel toegang tot het balkon, dat met een oppervlakte van zes vierkante meter bijna even groot is als het hele appartement. ,,In de zomer verdubbelt mijn leefruimte'', zegt hij optimistisch. Toch blijft het klein. ,,Maar dat ben ik ook'', glimlacht De Vos als hij op zijn geïmproviseerd bankje, dat 's avonds ook als bed dient, neerploft.



,,Vind je het meevallen? Iedereen reageert anders. Het maakte mijn moeder erg verdrietig.'' Voor hem was het liefde op het eerste gezicht toen hij de advertentie op Facebook zag: ,,Ik dacht: ik wil het! Ik had mijn fantasie er helemaal op losgelaten. Eenmaal hier moest ik ook wel even slikken, hoor... Hoe ga ik dit in godsnaam doen, dat gevoel.''

Verzamelwoede

Toch zei hij 'ja' tegen de huisbaas. ,,Mijn vorige appartement was 20 vierkante meter, alleen moest ik alles delen. Daar was ik wel klaar mee. En je moet realistisch zijn: voor minder dan 1.000 euro heb je in de Ring van Amsterdam niets.'' Het was vooral zijn verzamelwoede die de doorslag gaf. De Oosterhouter verzucht: ,,Ik kan niets weggooien. Bewaar werkelijk alles. Van camera's tot stompjes potloden.''



Quote Ik zag de verhuizing als een soort experiment. Dacht: het geeft óf een zucht van verlichting óf ik word gillend gek en de muren komen op me af. Prins de Vos

De schoenendozen vol spullen begonnen als een last te voelen. ,,Ze hadden me in een soort houdgreep. Alles wat je bezit, heeft aandacht nodig.'' Als hij kleiner zou gaan wonen, moest hij wel afscheid nemen van die slechte gewoonte: ,,Ik zag de verhuizing als een soort experiment. Dacht: het geeft óf een zucht van verlichting óf ik word gillend gek en de muren komen op me af.''



Het werd het eerste. ,,Je past je gek genoeg aan. Als een kameleon. Ik voel niet eens meer dat het een kleine ruimte is.'' De acht vierkante meter gebruikt De Vos dan ook effectief. Een grote houten constructie tegen de wanden zorgt voor opbergplekken, een bureau en keukenplanken. De Vos wijst naar twee houten kubussen. ,,Die dienen als bureau, opbergplek, kruk én tafeltje.''

90 procent minder spullen

Volledig scherm Prins de Vos woont in het middelste huis op de bovenste verdieping, maar dan wel aan de achterzijde. © Prins de Vos Maar toch: lang niet al zijn spullen pasten in het huis. De Vos voelde zich dan ook genoodzaakt zich te verdiepen in het minimalisme. ,,Zo heb ik, weliswaar in stapjes, 90 procent van mijn spullen weggedaan. Van alle spullen die ik heb opgeruimd, heb ik nog niks gemist. Het gevoel van alleen dát om je heen hebben wat je écht nodig hebt, alleen je lievelingsspullen, dat voelt als een verademing.''



Er zijn meer voordelen. ,,Het huishouden is super makkelijk; kost me 10 minuten per dag. Ik laat de afwas ook niet meer staan, omdat het nu zo in het zicht staat.'' Het is ook fijn om in één ruimte te leven, ervaart de fotograaf. ,,Ik had altijd moeite om 's ochtends uit bed te komen. Nu word ik wakker en zie ik wat er nog moet gebeuren. Dat prikkelt me om meteen op te staan.''

Onhandig en oncomfortabel

Heus niet alles is rozengeur en maneschijn aan de Jacob van Lennepkade, geeft hij ruimschoots toe. De Vos staat op, haalt zijn bank uit elkaar. ,,Slapen is nog lastig. Onhandig en oncomfortabel. Kijk hoe dun dit matras is. Eerst had ik er een dikker exemplaar onder. Had ik nóg meer last van mijn rug. Ik heb nu bedacht om een futon, een Japans matras, op maat te laten maken.''

Quote Ik paste laatst op de honden van mijn ouders. Daar, in dat huis in Oosterhout met drie verdiepingen, dacht ik: wat moet je met al deze ruimte? Prins de Vos

Je moet ook niet dagen achter elkaar binnen zitten. ,,Ik ben een huismus, maar echt, dan word je wél gek. Gelukkig woon ik op vijf minuten lopen van het Vondelpark. Dat is nu ook een beetje mijn woonkamer.'' Vrienden uitnodigen, etentjes organiseren. ,,Ook dat is lastig. Ik heb wel een huisfeestje gegeven.'' Lachend: ,,De gasten kwamen gelukkig verspreid.''



Hoelang de fotograaf in zijn minihuis blijft wonen, weet hij nog niet. Dat hij verknocht is geraakt aan zijn acht vierkante meter, weet hij wél. ,,Ik paste laatst een week op de honden van mijn ouders. Daar, in dat huis in Oosterhout met drie verdiepingen, dacht ik: wat moet je met al deze ruimte? Ik was blij toen ik weer terug was in mijn comfortabel hok.''