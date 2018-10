Privacywaakhond dreigt UWV met fikse boete

Nyrstar ziet resultaat fors dalen, ondanks stijging productie in Budel

9:01 BUDEL - Zinkconcern Nyrstar, met een grote fabriek in Budel, heeft zijn bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met bijna driekwart zien dalen. De onderneming hield nog 13 miljoen euro over, tegen 51 miljoen euro in dezelfde periode van vorig jaar.