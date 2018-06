Prodrive creëert campus in Son met loopbruggen voor mens en robot

Vanuit Eindhoven de sprong naar Europa

8:00 EINDHOVEN - Met een nieuwe naam, een vestiging in München en een Europees platform toont het Eindhovense mediabedrijf E52 zijn ambities. Media-innovatie vanuit de High Tech Campus In Brainport. ,,We willen onze vleugels uitslaan", zegt initiatiefnemer en hoogleraar Bart Brouwers.