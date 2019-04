Prodrive in Son vindt huisvesting voor Amerikaans hoofdkantoor

Volgens een woordvoerder van Prodrive heeft het bedrijf met hulp van de overheid gezocht naar een alternatief voor de eerdere plannen en dat in Canton gevonden. „Hier kunnen we met ons Amerikaans hoofdkantoor, nu nog in Bosten, snel naartoe verhuizen. Tegelijk vestigen we hier ons laboratorium, onderzoek en ontwikkeling en productie en service. Op de korte termijn groeien we naar zo'n honderd werknemers. Bovendien heeft deze plek mogelijkheden tot uitbreiding voor onze plannen op langere termijn.”