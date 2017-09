Producent gemaksvoedsel Conveni uit Liessel weer gezond én hip

Bami- en nasisnacks kwamen decennialang uit de fabriek op het bedrijventerrein in Liessel. Inmiddels zijn het vooral verse pizza's en pastasauzen, en innovatieve, kleinere producten als gekookte bulgur en poké bowls.

Een totaal ander bedrijf is wat nu Conveni heet. Zeker in vergelijking met de begintijd als Welten Snacks, veertig jaar geleden. Maar ook ten opzichte van 2013 toen het als Quizini een donkere periode doormaakte. In die tijd zag het twee van zijn drie grote afnemers afhaken en daalde de omvang van het medewerkersbestand tot onder de 100. Conveni (spreek uit: kon-vie-ni, vrij naar convenience dat staat voor gemak) telt inmiddels weer 220 medewerkers. In plaats van drie heeft het zestig afnemers. De omzet verdubbelde naar het oude topniveau van zo’n 32 miljoen euro.

Onderzoek en ontwikkeling

"We hebben een heel forse ommezwaai gemaakt", formuleert directeur Hennie Gijsbers. Conveni heeft nu een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Aan de verkoopkant is sterk uitgebreid. Ook is geïnvesteerd in nieuwe productielijnen.

Het bedrijf vond de weg omhoog in eerste instantie met verse pizza’s. De vroegere vaste afnemer voor dat product Albert Heijn is vervangen door een groot aantal andere supermarkten als Jumbo, Plus, Jan Linders, Lidl en Delhaize en Colruyt in België. ,,We leveren aan 3500 winkels. Dagelijks maken we 60 tot 80 verschillende pizza’s. Iedere supermarkt heeft zijn eigen smaak en varianten.”

Voor Albert Heijn is Conveni nog altijd leverancier van verse pastasauzen en maaltijdcomponenten voor bami en nasi. De Zaandamse grootgrutter legt bovendien steeds vaker nieuwe producten uit Liessel in zijn schappen. Gekookte quinoa en bulgur bijvoorbeeld. En de sushi sandwich onigiri en poké bowls, salades met rauwe vis, groenten en rijst.

'Gemak en hip'

Conveni heeft de trend mee, schetst directeur Gijsbers. "Iedere supermarktketen zit te springen om nieuwe producten, vooral gemaksproducten op het versschap. Gemak en hip sluiten goed aan bij ons bedrijf."

Vernieuwing ontstaat in samenspraak met klanten en vloeit voort uit eigen initiatief op de Liesselse burelen. "We kijken naar trends in het buitenland. De Poké Bowl komt uit Japan. Het is de kunst om daarvan de variant te vinden die de consument aanspreekt."

Verse producten

De vraag naar verse producten neemt toe. "Mensen staan bewuster stil bij wat ze eten en de effecten van eten op de gezondheid", weet Gijsbers. Tegelijkertijd wordt minder tijd besteed aan zelf koken. Ziedaar de markt die ontstaat voor Conveni.

Quote Pizzabodems, ham, spinata en kazen halen we uit Italië Hennie Gijsbers Inkoop en productieprocessen zijn er op afgestemd. "We moeten alle ingrediënten veelvuldig inkopen. Pizzabodems, ham, spinata en kazen halen we uit Italië. Verse groenten worden dagelijks aangeleverd. Verse pastasauzen produceren we met hotfill, waarbij we boven de 75 graden afvullen. Zo heb je het weckeffect van vroeger. Een vijfkazen saus kunnen we daardoor in de originele smaak leveren."

Het is gemoderniseerd productieproces met een historische achtergrond, ontstaan vanuit de productie van bami en nasi. Conveni staat deze maand stil bij het 40-jarig bestaan van de fabriek, waar Peter Welten begon met de snacks voor in eerste instantie cafetaria. De afnemer voor deze producten, Ad van Geloven, nam in 2013 afscheid van Conveni.

Bijzonder is dat Gijsbers vier jaar later kan praten over ‘groeibelemmeringen’. "Onze grootste zorg is het personeel, vooral om geschikte technische mensen te vinden die onze geavanceerde machines kunnen bedienen."

Innovatie