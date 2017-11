Producenten van chipmachines willen fotonicamachines maken

Volgens Van der Zon vraagt de overheid om dergelijke agenda’s per topsector in de industrie. „De overheid gebruikt die om de subsidiestromen voor innovatie hun weg te laten vinden. We praten al enkele jaren in de groep makers van halfgeleidermachines over mogelijkheden om hun kennis en kunde ook anders in te zetten. Zij zijn echt top of the bill dankzij de hoge eisen die bedrijven als ASML en ASMI stellen bij het maken van hun onderdelen.”

Van der Zon zegt dat de agendagroep tot de conclusie kwam dat deze kennis en kunde prima toepasbaar is voor machines voor fotonica. „Chips voor fotonica worden net als gewone chips op schijven belicht met lithografische machines. Etsmachines en machines voor de nabehandeling van fotonicachips lijken op die welke ook voor gewone chips worden gebruikt. Het is voor de industrie dus vaak mogelijk om met de bestaande kennis ook die machines te bouwen.”

ASML

ASML zegt dat zijn bestaande lithografiemachines, de wat oudere modellen, in principe geschikt zijn voor het maken van fotonicachips. Volgens een woordvoerder wordt de ontwikkeling nauwgezet gevolgd en worden aanpassingen gedaan indien nodig.

Volgens Van der Zon is de potentie van de markt groot. „Alleen is het lastig te voorspellen wanneer de massaproductie van fotonicachips precies op gang komt en dus de vraag naar die machines er is. Maar als je op het goede moment met de juiste producten en productiemiddelen komt, dan kan het heel groot worden. Het zijn grote en moeilijke projecten van soms wel vijf jaar om de ontwikkeling van machines te realiseren. Daarbij is de gezamenlijke inspanning van overheid en bedrijven nodig. Ook omdat in de wereld ook andere ecosystemen, zoals in Duitsland en in Hongkong en Singapore, azen op deze markt. Vooral die laatsten lukt het vaak goedkoper te werken, bij ons is daarentegen de kwaliteit meestal hoger.”