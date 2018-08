Productie bij Nyrstar in Budel nog licht lager

De Budelse fabriek werd in oktober 2017 getroffen door waterstofexplosies die voor storingen zorgden. Na de herstart is voorzichtigheid troef en richt de vestiging zich op stabiliteit in het productieproces. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het tempo wel wat opgevoerd. In het eerste kwartaal stopte de teller bij 66.000 ton geproduceerd zink, in het tweede kwartaal was dat 67.000 ton. Per saldo daalde de productie over het eerste halfjaar met 5 procent, vergeleken met een jaar eerder. De broden zink uit de fabriek in Budel worden gebruikt voor onder meer dakbekleding en beschermende lagen op staalconstructies.