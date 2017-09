Promotie voor AH-topman, baas Delhaize weg

Kolk heeft ook zijn volgende promotie al in het verschiet. Per 2019 wordt hij operationeel directeur voor heel Europa en Indonesië als opvolger van Pierre Bouchut die komend jaar vertrekt bij het bedrijf.

Zorgenkindje

Over het vertrek van Knoops is Ahold Delhaize kort. Volgens een verklaring hebben de supermarktketen en Knoops 'beslist om de samenwerking stop te zetten.' De vervanger van Knoops wordt Fransman Xavier Piesvaux. Hij komt over van Walmart. Delhaize is het zorgenkindje van het Nederlands-Belgische fusiebedrijf. In België staat de winstmarge onder druk.