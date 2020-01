Puckababy uit Bergeijk in Belgische handen

,,We doen wat het beste is voor het merk Puckababy”, zegt Bottram – De Louwere die twaalf jaar geleden met Puckababy startte. Het bedrijf uit Bergeijk is thuis in slaapartikelen voor baby’s en kleine kinderen. Ze doet samen met Wil van der Heijden de aandelen van het bedrijf over aan QLEVR uit het Belgische Aalst. ,, We hebben met Puckababy een geheel nieuwe manier van slapen in de markt gezet. Ons merk heeft een gigantische potentie. Baby’s en slapen zijn hot. Als iemand een kind heeft gekregen, is de eerste vraag hoe was de bevalling? De tweede vraag is, slaapt ie goed? We zijn altijd bezig geweest om meer baby’s beter te laten slapen. Dat is goed gelukt, we zijn flink gegroeid. Nu is het tijd voor de volgende stap.”