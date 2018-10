Q-doc uit Eindhoven krijgt groeikapitaal van Rabo Participaties

Minder van de laatste mensen van NRE in Eindhoven naar Eneco in Rotterdam

16:16 EINDHOVEN - Er gaan minder werknemers van E.on Benelux in Eindhoven werken bij Eneco in Rotterdam. De bedoeling was dat van de circa 125 vaste werknemers van het voormalige energiebedrijf NRE er een kleine vijftig gingen werken in de vestiging van Eneco aan de Alexanderpolder in Rotterdam. Uiteindelijk zijn het er twintig geworden, onder meer omdat veel mensen die ervoor in aanmerking kwamen een andere baan hebben gevonden.