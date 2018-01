Qualcomm, dat NXP wil, krijgt nu toch forse tik van Europa

Het bedrijf heeft volgens de EC van 2011 tot 2016 de Europese anti kartelwetten overtreden door aan de klant Apple forse betalingen te doen met als voorwaarde dat de mobieltjesmaker geen chips bij concurrenten inkoopt.

Het gaat om zogeheten LTE chipsets, met technologie die een mobiel apparaat contact laat leggen met mobiele netwerken van bijvoorbeeld KPN of Vodafone. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager heeft Qualcomm de markt hiermee afgesloten voor concurrenten. „Qualcomm betaalde miljarden dollars aan Apple om te voorkomen dat dit bedrijf van concurrenten zou kopen. Het ging hier niet om gewone kortingen op de prijs, omdat de betalingen gedaan zijn met de voorwaarde dat Apple exclusief inkocht bij Qualcomm ten behoeve van zijn iPhones en iPads.” Qualcomm reageerde snel met een verklaring dat het bedrijf het oneens is met de boete en dat het tegen het besluit in beroep zal gaan.

Concurrenten

Qualcomm is veruit de grootste als het gaat om LTE chips, maar er zijn wel concurrenten. Zo heeft Intel in die periode vergeefs geprobeerd er tussen te komen bij Apple. Volgens de overeenkomst tussen Apple en Qualcomm zouden de betalingen direct stoppen en zouden eerdere betalingen terugbetaald moeten worden als Apple andere chips zou gaan gebruiken.

Qualcomm is overigens al langer in een juridisch gevecht verwikkeld met Apple, dat van mening is dat er door koppelverkoop een miljard dollar teveel aan royalty's is betaald. De mobieltjesmaker eist dat geld terug, waarop Qualcomm Apple aanklaagt wegens schending van patenten en probeert verkoop van iPhones in de Verenigde Staten en Europa te verbieden.

