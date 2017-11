Qualcomm nu prooi van Broadcom dat NXP in Eindhoven erbij wil nemen

EINDHOVEN - Qualcomm, het grote Amerikaanse chipbedrijf dat NXP Semiconductors wil overnemen, wordt waarschijnlijk zelf prooi. Nog vóór de overname van NXP in Eindhoven rond is, meldt de Amerikaanse financiële pers dat Qualcomm op zijn beurt overgenomen gaat worden door Broadcom.

Dat bedrijf zou volgens die media en passant ook NXP willen overnemen.

Communicatiechips

Broadcom is ongeveer net zo groot als Qualcomm en allebei zijn ze actief op het gebied van communicatiechips voor onder meer mobiele telefoons. Broadcom zou tussen de 70 en 80 dollar per aandeel Qualcomm willen geven, wat neerkomt op minimaal 103 miljard dollar. Qualcomm is bezig met de overname van NXP voor 47 miljard dollar (inclusief schulden van NXP).

Om beide overnames te doen zal Broadcom zich flink in de schulden moeten steken. Maar dan zou een chipreus ontstaan met een gezamenlijke waarde van meer dan 250 miljard dollar en een omzet van ruim 40 miljard dollar per jaar. Wel verwachten deskundigen dat mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten en Europa de nodige bezwaren zullen hebben.

Productie