Rabo stapt in tweede high tech fonds in Eindhoven en Amsterdam

EINDHOVEN - Rabobank steekt geld in een tweede investeringsfonds van Innovation Industries, dat vanuit Eindhoven en Amsterdam investeert in technologiebedrijven.

Innovation Industries richt zich op veelbelovende bedrijven in de high tech, medische technologie en agritech sector. Het fonds dat in 2017 werd gestart omvat 75 miljoen euro, waarmee is geïnvesteerd in zestien bedrijven.

Voor een tweede fonds is nu 175 miljoen euro aan kapitaal verworven. Rabo Corporate Investments draagt daar met een 'substantieel bedrag’ aan bij, zegt Gerard Zwartkruis van Rabobank Regio Eindhoven. De bank maakte vorig jaar bekend voor 1 miljard euro te willen investeren in de Brainport-regio. Met name veelbelovende startende en doorstartende technologiebedrijven zou het mede willen ondersteunen. ,,Via Innovation Industries geven we daar nu invulling aan", aldus Zwartkruis.

Investeringsmaximum 25 miljoen euro

Voor het tweede fonds is het investeringsmaximum per bedrijf uitgebreid tot 25 miljoen euro, zegt Nard Sintenie van de Eindhovense vestiging van Innovation Industries. ,,We hebben gemerkt dat een high tech onderneming meer geld nodig heeft.”

Naast Rabobank zijn de pensioenfondsen van de metaalsector PME en PMT de belangrijkste investeerders in het fonds. Ook de technische universiteiten waaronder die in Eindhoven verstrekken kapitaal.