Rabobank en ABN AMRO gaan in op uitnodiging Remkes, grote landbouwbedrijven niet

Namens Rabobank zijn waarschijnlijk bestuursvoorzitter Wiebe Draijer en directielid Kirsten Konst van de partij, meldt een woordvoerster. Kort nadat het kabinet in een brief in grote lijnen de stikstofplannen had gepresenteerd, verklaarde de bank dat boeren die door willen met hun bedrijf meer perspectief moeten krijgen. Ook vreesde Rabobank dat de nadruk te veel op het inkrimpen van de veestapel zou komen te liggen. De bank kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Verschillende politieke partijen willen dat de financiële instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis.

Gemengde gevoelens

‘Eerst andere koers’

Natuurorganisaties

Remkes heeft ook natuur- en milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten en LandschappenNL, uitgenodigd voor het overleg. De natuurclubs geven aan bereid te zijn tot praten, maar benadrukken niet te willen onderhandelen over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Ook Natuur en Milieu weigert te onderhandelen over halvering van de uitstoot tussen nu en 2030. ,,Er is nu actie nodig”, aldus een woordvoerster. Greenpeace zegt zelfs klaar te zijn om naar de rechter te stappen. Natuur en Milieu is uitgenodigd, maar kan wegens vakantie niet komen.

‘Zelfde doelen nastreven’

Wakker Dier ligt regelmatig overhoop met de veehouderij, maar heeft geen uitnodiging gekregen. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat milieu- en klimaatclubs dezelfde doelen nastreven als wij’’, klinkt het in een reactie. ,,we niet moeten kiezen voor gekke technologische oplossingen die vaker niet dan wel werken.’’



Op maandag 22 augustus praat Remkes met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Later die week heeft hij waarschijnlijk een tweede ontmoeting met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland, maar dat overleg is nog niet ingepland. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak heeft gezegd dat de organisatie aanwezig is.