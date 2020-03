Rabobank Regio Eindhoven nieuwe financiële partner technologieweek

Over het sponsorbedrag worden geen mededelingen gedaan. De bank stelt niet de sponsoring maar de ondersteuning in de vorm van participatie in activiteiten voorop. Onder meer een evenement voor start-ups wordt voorbereid.

Naar hoger niveau

,,We willen de Dutch Technology Week naar een hoger niveau tillen, zowel in de Brainport-regio als landelijk", verklaart een woordvoerder van Rabobank Regio Eindhoven. De technologieweek beleeft dit jaar in juni zijn negende editie. Vorig week waren er ruim zestig evenementen op 22 locaties in Nederland, voor het merendeel in Zuid-oost Brabant maar ook in bijvoorbeeld Oss, Tilburg, Nijmegen en Assen.