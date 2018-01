Rabobank zet 310 miljoen opzij na witwasonderzoek

Rabobank zet een bedrag van ruim 300 miljoen euro apart omdat het een megaboete verwacht in de Verenigde Staten. Medewerkers van een Californische vestiging van de bank zouden in het verleden hebben meegewerkt aan witwassen. Volgens eerdere berichtgeving ging het daarbij om geld van Mexicaanse drugskartels. De bank wil dat zelf niet bevestigen.