Rabobanken in regio Eindhoven moeten weer gezicht krijgen in dorp

EINDHOVEN - De Rabobanken in Eindhoven en omgeving moeten meer 'lokaal herkenbaar’ worden. Nieuwe directeur Marc Cootjans wil bovendien met de bank investeren in Brainport.

In de acht gemeenten van de nieuwe regiobank moet de Rabobank zijn ‘lokale herkenbaarheid’ vergroten. ,,Klanten moeten weer ervaren: ik zit bij de Rabobank in Son en Breugel", zegt directeur Marc Cootjans in een interview met deze krant.

De Rabobank moest in de afgelopen jaren fors reorganiseren. Kantoren zijn gesloten en lokale organisaties zijn samengevoegd. Dat fusieproces op lokaal niveau is nog gaande. In het Eindhovense gebied wordt Rabobank Eindhoven-Veldhoven samengevoegd met banken in onder meer Oirschot en en Nuenen.

In die acht gemeenten moet de bank weer meer een gezicht krijgen. Cootjans: ,,Bijeenkomsten over bijvoorbeeld erven en schenken gaan we in de acht gemeenten houden. Onder de naam van de Rabobank in die gemeente.” Beslissingen over de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven worden voortaan in gemeentelijke teams ondergebracht.

De directeur overweegt nog of de namen van de dorpen ook op de gevel van de bankgebouwen wordt toegevoegd. De namen Het Groene Woud Zuid (Oirschot en omgeving) en Dommelstreek (Nuenen en omgeving) gaan in elk geval verdwijnen.

Cootjans is sinds 1 januari directeur van Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Per 1 juni wordt die volgens plan samengevoegd met de banken in Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop en Heeze.

De nieuwe directeur heeft ook een plan om te investeren in regionale, innovatieve bedrijven. Voor startende bedrijven in de regio die willen doorgroeien, wil Rabobank kapitaal beschikbaar stellen. Met andere partijen moet daarvoor een fonds met minimaal 100 miljoen euro worden opgezet. ,,We willen de financiële partner voor Brainport worden", stelt Cootjans.