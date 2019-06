Racewagens Alfa Romeo krijgen vaker onderdelen geprint door Eindhovense machine

Christoph Hansen, hoofd van de technische ontwikkelafdeling van Sauber Engineering was het nog maar twee jaar geleden dat zijn bedrijf de eerste twee machines van Additive Industries kocht. „Sindsdien hebben we de machines een upgrade gegeven en een derde Metalfab1 gekocht. Nu hebben we al behoefte aan onze vierde machine, dit alles in twee jaar tijd.” Tegelijk heeft het bedrijf randmachines geïnstalleerd om de doorvoer van geprinte onderdelen te versoepelen.

Aantal machines groeit gestaag

Topman Daan Kersten van Additive Industries zegt met plezier te constateren dat het aantal geïnstalleerde machines gestaag groeit. „En dat dus niet alleen dankzij nieuwe klanten die we werven in markten als de luchtvaartindustrie en de auto-industrie. Ook bij een bedrijf als Sauber breidt uit en wordt een van de leidende bedrijven als het gaat om industrieel 3D printen in Europa. Steeds meer bedrijven zien in dat 3D metaalprinters bestemd voor het maken van een prototype niet voldoen als het gaat om serieproductie. Onze modulaire Metalfab1 is het enige systeem op de markt dat speciaal is ontworpen hiervoor.”