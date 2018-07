Rebelse reclamejongens van MediaMonks zijn nu 300 miljoen waard

Volgens onder meer The Guardian hebben grote internationale spelers in de reclame- en pr-branche als WPP en Accenture tot wel 300 miljoen euro over voor MediaMonks.



Opvallend, als je bekijkt hoe het productiehuis in de beginjaren opereerde, met een paar man in een garage, achter in een steeg naast een autobedrijf. ,,Het grappige is dat we niet echt een financiële motivatie hadden", zei Wesley ter Haar, samen met Victor Knaap oprichter van MediaMonks, in 2012 in een interview. ,,We vonden het gewoon leuk dat we iets voor Nintendo konden maken, en dan werkten we met gemak veel meer uren dan we hadden begroot."



Inmiddels is het bedrijf, met het hoofdkantoor nog altijd in Hilversum, actief voor groten der aarde als Google, Nike, Lego, RedBull, Audi en Uber. ,,Ze maken de dingen waar bij grote bedrijven nu ontzettend veel vraag naar is: video, apps, augmented en virtual reality", zegt Bert Hagendoorn, kenner van de branche en oprichter van het platform Dutch Digital Design, dat Nederland op de kaart probeert te zetten als een land vol digitale creatievelingen.