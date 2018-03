Receptuur Coca-Cola onder de loep na succesvolle introductie suikervrije Sprite

Het verkoopsucces is echter ook te danken aan de reclamecampagne die de herlancering onder de aandacht moest brengen, erkent hij. ,,We hebben ons marketingbudget voor calorievrije en -arme frisdranken verdubbeld, ten koste van dat voor de reguliere varianten.''



De geslaagde test met suikervrije Sprite betekent niet dat Coca-Cola nu al zijn frisdrankrecepten van suiker gaat ontdoen. De receptuur is niet ongestraft aan te passen, verklaart Therese Noorlander, die zich daar binnen het bedrijf mee bezighoudt. Bij Fanta is dat bijvoorbeeld niet gelukt. ,,Meer dan drie jaar hebben we eraan gewerkt om Fanta te maken die minder dan 4 kcal bevat, maar die scoorde helaas telkens slecht in smaaktesten.''



Het resultaat is een Fanta met 'slechts' 30 procent minder calorieën, die sinds begin vorige maand in de Nederlandse schappen staat. Sinaasappelsap, een belangrijk ingrediënt van Fanta, bevat van nature veel suiker. Dat maakt het lastiger om de frisdrank van suiker te ontdoen, verklaart Noorlander. ,,Het citroen- en limoenextract in Sprite leent zich daar beter voor.''