Rechter: Girafnootjes van Aldi lijken te veel op Tijgernootjes Duyvis

Kledingwin­kel Sissy-Boy krijgt uitstel van betaling van rechter

11:45 AMSTERDAM - Kledingwinkel Sissy-Boy heeft uitstel van betaling gekregen. De rechter in Amsterdam heeft daarbij twee bewindvoerders aangesteld voor de keten met circa 45 winkels in de Benelux. In Eindhoven heeft Sissy-Boy twee winkels. In kleine winkel in het station en een grote in het meest bijzondere pand van de binnenstad, de Blob.