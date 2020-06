Rechter haalt streep door vergunning voor fusie PostNL en Sandd

De vergunning die de regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is ongeldig. Tot dat oordeel is de rechtbank van Rotterdam gekomen in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven die tegen de fusie zijn. Volgens PostNL komt de uitspraak te laat, omdat de fusie al is afgerond.

Door de fusie van PostNL en Sandd zou een monopolist ontstaan. Om die reden ging de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder al niet akkoord met de samenvoeging. Het kabinet besloot dat oordeel eind vorig jaar opzij te schuiven en de fusie via een bijzondere regeling toch door te laten gaan.

Bij het verlenen van die fusievergunning was de regering niet zorgvuldig genoeg, oordeelt de rechtbank nu. Zo is het besluit, dat volgens staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) nodig was om de postbezorging ‘betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar’ te houden ‘in een sterk krimpende markt’, onvoldoende gemotiveerd.

Keijzer zei eerder wel strenge voorwaarden op te leggen. Zo beperkt ze de prijs die PostNL straks mag rekenen aan zakelijke klanten en consumenten, een van de belangrijkste zorgen van de ACM, die stelt dat Sandd praktisch gezien de enige landelijke concurrent van PostNL is. ,,De postzegelprijs mag niet harder stijgen dan de daadwerkelijke hiervoor gemaakte kosten’’, aldus Keijzer eind vorig jaar. ,,Ook mag PostNL de toegang tot haar netwerk aan andere postbedrijven niet weigeren.’’

De rechtbank oordeelt echter dat het kabinet onvoldoende is ingegaan op de risico's die de ACM aandraagt rond mededinging op de aanpalende markten.

Te laat

Dat de rechter een streep zet door de vergunning betekent niet dat de fusie van de baan is, laat PostNL weten. De integratie van Sandd is volgens het bedrijf al afgerond en al het personeel valt sinds februari dit jaar onder de paraplu van PostNL.

Ontvlechten is onmogelijk en ongewenst, gelet ook op de postbezorgdiensten die PostNL in de lucht moet houden, aldus het bedrijf in een verklaring. De Universele Postdienst (UPD) is in de wet vastgelegd met als doel te zorgen dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk blijft. De Nederlandse overheid heeft PostNL aangewezen om de UPD uit te voeren.

Een woordvoerder van PostNL legt uit dat het postbedrijf in deze kwestie eigenlijk geen partij is en dat het de beslissing van Economische Zaken is geweest, waar de rechter nu vraagtekens bij zet. Ook omdat het departement andere bedrijven in de sector te weinig kans heeft gegeven hun standpunten duidelijk te maken.