Rechter verbiedt staking PostNL

De rechter heeft de door FNV aangekondigde kerststaking bij PostNL verboden. Dat besliste de rechtbank in Den Haag vanmiddag in een kort geding dat het postbedrijf had aangespannen tegen de vakbond.

Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang, reageert teleurgesteld op het besluit van de rechter: ,,PostNL lijkt nu zijn zin te krijgen, maar hiermee is de onvrede en onrust zeker niet van de baan. Veel werknemers beschouwen deze stap van PostNL als een onaanvaardbare vorm van intimidatie die niet past bij een bedrijf dat zich altijd als sociaal profileert.”

De vakbonden FNV, BVPP, CNV en VHP2 onderhandelen sinds vorige maand over een nieuwe cao voor de 17.000 tot 18.000 pakketbezorgers en postmedewerkers die niet bezorgen. De FNV is ontevreden over de houding van PostNL en dreigde vorige week met acties rond de kerst. De bond eist onder andere vijf procent loon erbij en minder werkdruk.

PostNL liet gistermiddag weten een kort geding aan te spannen omdat de kerststakingen een groot omzetverlies en reputatieschade zouden veroorzaken. De kerstperiode is voor PostNL verreweg de drukste periode van het jaar. Het postbedrijf is tevreden met de uitspraak en hoopt dat FNV net als de andere bonden weer snel aan tafel schuift om verder te praten over een nieuwe cao.

Brug te ver