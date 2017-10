'Reclamemakers zijn ook maar gewone mensen'

PSYCHOLOGELDReclames zijn er niet om het taboe op dik of ongesteld te doorbreken, maar kennelijk kunnen reclamemakers daar niet eerlijk over zijn. Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.

Libresse stopt met de blauwe vloeistof in haar maandverbandreclames. Wie altijd voor de tv eet, hoeft echter niet bang te zijn dat 'ie ineens écht menstruatiebloed krijgt voorgeschoteld.

De blauwe inkt, die aantoont dat de maandverbandjes niet doorlekken, wordt gewoon vervangen door rode. Volgens Libresse is dat een grote stap voorwaarts in de emancipatie van de vrouw. Het bedrijf wil namelijk het taboe op menstrueren doorbreken. Ongesteld zijn is niets om je voor te schamen.

De fabrikant heeft er een hele campagne van gemaakt, compleet met hastag #bloodnormal en een commercial waarin meisjes doen alsof ze kramp hebben. Nu irriteren die blije huppeltutjes uit tamponreclames mij ook altijd, maar hiervan krijg ik net zo goed buikpijn. Libresse gebruikt al eeuwen blauwe vloeistof en hangt nu ineens het braafste meisje van de klas uit.



Bovendien geloof ik niet dat het menstruatietaboe wordt veroorzaakt door de kleur van de vloeistof in de Libressereclames. In luierreclames wordt hetzelfde blauwe sapje gebruikt. Niet omdat babypoep gevoelig ligt, maar gewoon omdat het er niet smakelijk uitziet.

Het past in een trend waarin reclame steeds minder op reclame mag lijken. Zo willen reclamemakers ons laten geloven dat er gewone mensen rondlopen in hun commercials. En maatje 34 kan ook niet meer. In de zeep- en deoreclames van Dove bijvoorbeeld spelen modellen die net iets dikker zijn dan het gebruikelijke graatmager. Maar gewoon zijn deze vrouwen allerminst. Ze hebben mooie gezichten, een gaaf huidje en ze zijn, hoewel iets ronder, uitstekend geproportioneerd.

Reclame is effectiever als we ons kunnen identificeren met de mensen die erin rondlopen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar spijkerbroekreclames. Het helpt als deze mensen hetzelfde geslacht hebben en ongeveer dezelfde leeftijd. Maar op rimpels, pukkels en bierbuikjes zitten we niet te wachten.

Voormalig American footballspeler Brett Favre figureerde ooit in de reclames van jeansmerk Wrangler. Volgens de onderzoekers iemand met wie mannen zich graag identificeren: stoer, sterk en sportief. Bedrijven maken reclame om meer spullen te verkopen, en de mensen die erin spelen worden zo gekozen dat ze ons koopgedrag stimuleren.