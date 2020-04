Recordaantal olietankers dobbert bij westkust VS

MKB-voorzitter: Start economie weer op met mensen jonger dan 60 jaar

22 april Stel dat we het virus pas over een jaar echt op de knieën hebben, hoe diep is de recessie dan? Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland vindt het tijd om beetje bij beetje de teugels te laten vieren voor mensen onder de 60. ,,Iemand van 20 jaar kan best naar de kapper.’’