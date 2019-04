Recordomzet en fikse winststijging jubilerend Royal Swinkels Family Brewers

Voor het vierde jaar op rij zag Royal Swinkels Family Brewers de omzet stijgen. Was dit in 2015 nog 531 miljoen euro, afgelopen jaar werd de grens van 700 miljoen euro doorbroken naar een record van 713,1 miljoen. Een groei van 8,2 procent ten op zichte van het jaar ervoor. In 2017 daalde de winst nog licht, door investeringen en kostenstijgingen. Afgelopen jaar boekte de brouwer een winst van 53,8 miljoen euro, een stijging van liefst 23,6 procent.

Uitbreidingen

Volledig scherm Verschillende bieren van het Bavaria-concern © Bavaria De omzetstijging van ruim 8 procent is voor een groot deel toe te schrijven aan de uitbreidingen bij Holland Malt en brouwerij Habesha in Ethiopië. Verder nam de omzet van met name de merken 8.6, La Trappe, Rodenbach en Cornet toe. Belangrijk hierin was ook de overname in oktober van speciaalbier-importeur Bier&Co. Ook werden in 2018 samenwerkingen aangegaan met de brouwerijen Maximus uit Utrecht en Oersoep uit Nijmegen. Bij Bavaria werd flink geïnvesteerd in de terugkeer van de slogan ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’ en het nieuwe ontwerp van de flessen en de kratten.

De sinds woensdag teruggetreden bestuursvoorzitter Jan-Renier Swinkels is tevreden over het afgelopen jaar, waarin het bedrijf de naam veranderde van Bavaria in Swinkels Family Brewers. Bij de aftrap van het 300-jarige jubileum, eind vorige maand, kwam daar het predicaat koninklijk nog bij. ,,Na een jaar van brouwen en bouwen hielden we ook in 2018 de stijgende lijn qua omzet vast. Onze nieuwe handelsnaam vertelt beter wie we zijn. We zijn een familiebedrijf en we zijn bierbrouwers. Daarnaast maakt deze naam duidelijk dat we meer zijn dan alleen ons biermerk Bavaria, met inmiddels zeven brouwerijen, twee mouterijen en 26 merken.”

2018 was ook het jaar waarin Royal Swinkels Family Brewers het aanbod van alcoholvrije producten flink uitbreidde met de introductie van Palm 0.0, Estaminet 0.0% en twee nieuwe smaken Bavaria 0.0% Malt Drinks. Onlangs werd daar Bavaria 0.0 IPA aan toegevoegd .

Duurzaamheid