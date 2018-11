Regio Eindhoven nummer 2 van het land met tekorten personeel

EINDHOVEN/HELMOND - De hoge economische groei in de regio heeft een keerzijde. Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. Zuidoost-Brabant is dit jaar gestegen naar de tweede plek als het gaat om de gebieden in Nederland waar de krapte op de arbeidsmarkt het hevigst wordt gevoeld.

Zeeland is al jaren de plek waar het moeilijkst geschikt personeel kan worden gevonden. Het Eindhovense gebied passeerde op de 'krapteranglijst’ regio's als Utrecht en Amsterdam. Helmond-De Peel neemt als 18de van de 35 regio's een gemiddelde positie in, zo blijkt uit gegevens over de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV.

Voor de sectoren ict, techniek en transport en logistiek spreekt het UWV van een 'zeer krappe’ arbeidsmarkt in de regio Eindhoven. Dat betekent dat er meer dan twintig vacatures zijn per tien werkzoekenden. Onder meer ingenieurs, onderhoudsmonteurs, ict-programmeurs en vrachtwagenchauffeurs zijn niet te vinden.

In de meeste andere beroepsgroepen is het niet veel beter. Daarvoor wordt de kwalificatie 'krap’ gehanteerd, wat staat voor vijftien tot twintig vacatures op tien werkzoekenden die bij het UWV staan ingeschreven. De sterke economische groei vertaalt zich ook in toenemende uitgaven in horeca en toeristische sector, waardoor ook aan koks en ander horecapersoneel schaarste is ontstaan.

De regio Helmond-De Peel zag de spanning op de arbeidsmarkt in een jaar tijd oplopen van 'gemiddeld’ tot 'krap'. Ook in de Helmondse regio zijn grote tekorten, zoals in een breed spectrum van technische beroepen, van metaalbewerker tot kwaliteitsmedewerker in de sterk aanwezige voedingsmiddelenindustrie.

Het UWV ziet in toenemende mate dat functie-eisen voor banen en kwaliteiten van werkzoekenden onvoldoende op elkaar aansluiten. Door de grote uitstroom aan werklozen van de afgelopen jaren is voor het resterende aanbod aan banen een intensievere aanpak nodig met scholing en ondersteuning, signaleert de instantie.