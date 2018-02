Regionale verschillen tussen huizenprijzen worden groter

Uber boekt overwinning in Frankrijk

16:12 Taxiplatform Uber heeft vandaag in Frankrijk een belangrijke overwinning behaald. Een rechter in Parijs bepaalde dat een chauffeur niet kan claimen dat hij werknemer is van Uber, maar als zelfstandig ondernemer diensten voor het bedrijf verrichtte. De uitspraak is belangrijk voor Uber, dat in Frankrijk al lang onder vuur ligt.