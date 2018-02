Reissector sterk in de lift dankzij 65-plussers

Half miljard

Voor reisondernemingen ziet de toekomst er al met al zonnig uit: de verwachting van ABN is dat de bestedingen van 65-plussers aan vakanties de komende vijf jaar met een half miljard euro zullen stijgen. Dat is een stijging van bijna 100 miljoen euro per jaar. Toch is waakzaamheid geboden, waarschuwt ABN Amro. Nu al boekt 22 procent van de gepensioneerden zijn reis online en de verwachting is dat steeds meer gepensioneerden dat zullen doen.