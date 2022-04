Reizen naar Verenigd Koninkrijk martelgang door verkeerschaos

Bijna dertig uur in een file staan zonder de benen te kunnen strekken. Even de ogen sluiten om bij te komen mocht niet. De politie controleerde onafgebroken of de vermoeide chauffeurs niet in slaap vielen achter het stuur. En om de haverklap kregen ze de opdracht om een paar meter door te rijden. De rit op de M20 richting de veerpont in Dover voelde voor Nederlandse truckers als een helletocht.