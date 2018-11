Renewi focust op recycling in Benelux

EINDHOVEN - Renewi richt zich op groei van de recyclingactiviteiten in de Benelux. Het wil extra kostenbesparingen doorvoeren en niet-kernactiviteiten verkopen.

Renewi kondigde donderdag een 'versnelde uitvoering’ van de strategie aan. Het fusieconcern van het Eindhovense Van Gansewinkel en het Britse Shanks ligt op koers met zijn integratieprogramma's en de beoogde kostenbesparingen, zo meldde het in zijn publicatie over de resultaten in de eerste zes maanden van het boekjaar.

Doelstelling was om structureel 40 miljoen euro aan kostenvoordelen te realiseren aan het einde van het boekjaar 2019/2020. Hoe daarna nog verder kan worden bespaard, gaat Renewi nu onderzoeken. Het richt zich daarbij op de ondersteunende activiteiten in de groep. De besparingen zijn tot nu toe gezocht in het opzetten van gezamenlijke it-systemen. Daarna volgen optimalisering van ophaalroutes voor het afval en kostenbesparingen in afzonderlijke vestigingen.

Het concern wil twee bedrijven afstoten: een vestiging in Canada en het in Amersfoort gevestigde industriële reinigingsbedrijf Reym. Voor de recyclingdiensten in de Benelux ziet het structurele groeiperspectieven, door de verdere ontwikkeling van de circulaire economie en het toenemende hergebruik van grondstoffen door bedrijven. Als voorbeeld noemt Renewi de activiteiten voor Philips dat gereycled kunststof gebruikt voor de productie van koffiezetapparaten en stofzuigers. Voor toename van de recyclingactiviteiten richt Renewi zich ook op acquisities. Daarnaast moeten digitalisering en introductie van nieuwe recyclingtechnologieën de groei bevorderen.

In het afgelopen halfjaar zag het concern de omzet met 1 procent toenemen tot 900 miljoen euro, waarbij de omzet in Nederland met 3 procent steeg. De winst voor belasting daalde met 12 procent tot 33,9 miljoen euro. Renewi ondervindt problemen bij vuilverbrandingsinstallatie ATM in Moerdijk, waar als gevolg van vervuiling van grond de productie moet worden beperkt. Daarnaast lopen de resultaten terug bij de voormalige Van Gansewinkel-bedrijven Maltha (glasrecycling) en Coolrec (recycling van elektronica). Bij beide bedrijven wordt gewerkt aan een herstelplan.