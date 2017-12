Renewi neemt aandelen Maltha Recycling van Van Gansewinkel uit Eindhoven over

Het nieuwe contact was nodig na de fusie tussen Van Gansewinkel in Eindhoven en het Britse Shanks. Het fusieconcern Renewi is nu eigenaar van het aandelenbelang van 67 procent dat in handen was van Van Gansewinkel. Owens-Illinois, wereldleider op het gebied van glasverpakkingen, behoudt zijn belang van 33 procent. Maltha is volgens Renewi één van Europa's grootste glasrecyclingbedrijven.