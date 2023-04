Renteverhogingen doen steeds meer pijn, vooral het mkb

Au­to-industrie staat voor grote uitdagin­gen, Automotive Week in Helmond zoekt naar antwoorden

HELMOND - Welke kant gaat het op met de automobiliteit? Zelfsturende voertuigen? Elektrisch aangedreven of op waterstof? Op zoek naar antwoorden komen vakgenoten naar de Automotive Week in Helmond, een uniek evenement in de Benelux.