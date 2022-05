Restaurants zuchten onder de torenhoge voedselprijzen

Aan alles is te merken dat het voorjaar is in München. De bloesembomen sieren de zonovergoten Hofgarten. Dat is de indrukwekkende paleistuin in de stijl van de Italiaanse renaissance, die de Beierse keurvorst Maximiliaan I in de 17de eeuw liet aanleggen achter de even indrukwekkende Residentie. Na veel hertogen, prinsen en vorsten versleten te hebben, is de hoftuin nu als stadspark geliefd bij buurtbewoners, toeristen en daklozen.