Riens milieuvriendelijke koffie uit Eindhoven wordt niet meer geschonken

EINDHOVEN - Stascafé , het was een nieuw Eindhovens koffiemerk dat milieubewuste koffiedrinkers wilde aanspreken. Maar na zeven jaar proberen en een investering van bijna 2,5 miljoen euro, stopt Rien Stas, uitvinder in Eindhoven, met zijn pogingen de markt te veroveren.

Zo kreeg een eerder succes van Stas, namelijk de hervulbare Senseo padhouder waarvan hij er 1,2 miljoen verkocht, geen vervolg. „Hoe milieuvriendelijk ook, je komt er gewoon niet tussen bij de gevestigde koffiemerken. Koffiemerken houden de boot af en supermarkten de deur op slot. Online hebben we 140 vaste klanten weten te trekken, lang niet genoeg om een eigen koffiefabriek in stand te houden.”

Hoger opgeleiden met Nespresso

Stas mikte op mensen met een Nespresso apparaat. Vaak hoger opgeleiden die milieu belangrijk vinden en voor wie het een doorn in het oog is dat de aluminium cupjes bij het afval gaan. Hij had voor hen een herbruikbare cup in de aanbieding waarin een bolletje koffie kan. Na gebruik kan het bolletje gewoon op de composthoop gerecycled worden. Filter en membraan waarin de koffie zit opgesloten zijn namelijk van biologisch afbreekbaar kunststof.

Stas Ophangsystemen in Eindhoven, een goedlopend bedrijf van Rien Stas en zijn broer, huurde een hal af en zette daar machines in om de bolletjes koffie te produceren. „We hebben wel 1,5 miljoen euro geïnvesteerd en als ik daar de uren bij tel die ik erin heb gestoken komt er nog een kleine miljoen bij. Nu zijn we de machines weer aan het verkopen en hebben de huur van de hal opgezegd.”

Retoursystemen

Intussen spelen Nespresso en andere producenten van cups met retoursystemen in op de wens van klanten milieuvriendelijk bezig te zijn. Maar volgens Stas wordt op het moment hooguit 9 procent via zo'n systeem gerecycled. „Gebruikte koffie is een uitstekende grondstof voor compost. Maar Albert Heijn schrijft doodleuk in een mailtje dat ze vinden dat mijn systeem vervuilender is dan dat van Nespresso. Feit is dat AH zelf investeert in wegwerp cupjes op basis van plastic. Ook zijn ze bang voor kritiek op composteerbare kunststoffen, omdat dit consumenten zou aanzetten ook gewoon plastic bij het groenafval te doen.”