Rijke Nederlanders stappen uit beleggingen in olie en gas: Dit is een duidelijk signaal

,,Het is tijd dat wij investeerders ons uitspreken. Waar wij ons normaliter stil houden is het nu tijd om naar voren te stappen’’, licht de 72-jarige Frank van Beuningen toe. Van Beuningen is een van die vermogende mensen, oprichter van duurzaamheidsnetwerk PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Meaning is Community) én een telg uit een zeer welgestelde ondernemersfamilie.

Zijn overgrootvader was samen met een andere steenrijke familie, die van Fentener van Vlissingen, betrokken bij de oprichting van de Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV) in 1896. De families verdienden er een fortuin aan. Van Beuningen kiest duidelijk een andere koers: hij is al ruim twintig jaar een warm pleitbezorger van een duurzame wereld.

,,Stop met gebruiken van je kapitaal om een klimaatcrisis te financieren’’, is steevast zijn boodschap. Met die boodschap heeft hij nu 21 andere rijke Nederlanders zover weten te krijgen dat ze hun geld aanwenden voor een schonere wereld.

Belofte

In een verklaring beloven de rijke Nederlanders binnen nu en drie tot vijf jaar hun privé-investeringen weg te halen uit de fossiele industrie. Wie nog meer tot de groep van betrokken aandeelhouders behoort, wil de organisatie niet kwijt. Wel is duidelijk dat die rijken hun geld zullen steken in duurzame initiatieven, zoals schone energie.

Daarmee sluiten de Nederlanders zich aan de wereldwijde DivestInvest-beweging. Deze bestaat uit de Rockefeller Brothers Fund, een groot aantal religieuze instellingen, het pensioenfonds van New York en andere steden en een breed scala aan universiteiten, waaronder de London School of Economics. Sinds de beweging in 2012 het daglicht zag, is er al een bedrag van 8 miljard dollar uit de de fossiele industrie teruggetrokken.