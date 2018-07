Rijkste man ooit nog wat rijker: Amazon boekt recordwinst

Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, de stijgende lijn verder voort te zetten. De positieve vooruitzichten vielen in de smaak bij beleggers en het aandeel Amazon ging in de handel nabeurs omhoog. Techaandelen hadden eerder op de dag juist nog een tik gekregen doordat beleggers nerveus werden van de tegenvallende cijfers van Facebook, dat de handel in New York eindigde met een koersdaling van 19 procent.