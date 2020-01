Robert Poortman uit Eindhoven geeft meubels nieuw leven

EenpitterEINDHOVEN - Robert Poortman heeft nooit in loondienst gewerkt. Was altijd zzp'er. En sinds 2009 heeft hij zijn eigen bedrijf: Poort Meubel in Woensel-West.

'Wat ik doe? Ik koop oude meubels op. Ik knap ze op en dan verkoop ik ze door." Robert Poortman (60) is aan het woord. In zijn showroom annex werkplaats brengt hij een sfeervolle mix van diverse meubelstijlen. Van oud boeren brocante tot wit landelijke meubelen, van Frans antiek tot Dutch Design.

De showroom ligt wat achteraf: de ingang is in een brandgangetje aan de Stephensonstraat. Met een beetje goede wil kun je zeggen dat Poort Meubel deel uitmaakt van het winkelgebied rond de Edisonstraat. ,,Oorspronkelijk was dit een werf van gemeentewerken, een werkplaats waar de plantsoenendienst zijn gereedschap opborg. Maar toen ik het ging huren, was dat allang verleden tijd. Er had een kinderdagverblijf in gezeten, en daarna een computerclub. Toen ik het aangeboden kreeg hoefde ik niet lang na te denken. Ik zat in een oude basisschool op de eerste verdieping. Nu heb ik alles op de begane grond, wel zo makkelijk."

Ruime showroom

De showroom aan de Stephensonstraat is mooi ruim. Door de hoge ramen komt het daglicht overvloedig naar binnen, waardoor de collectie goed tot zijn recht komt. Achter de showroom ligt een erf, waar Poortman zijn voorraad oude deuren, ramen en tuinmeubilair kan opslaan.

Poortman, opgeleid als kunstschilder, had wat los-vast baantjes voordat hij in 2009 met Poort Meubel begon. ,,Taxichauffeur, decoratieschilder, restaurator... Gewoon 'uurtje-factuurtje'. Leuk, maar ik verdiende er niet veel mee en er moesten monden gevoed worden."

Hij besloot voor zichzelf te beginnen, waarbij de ervaring die hij bij verschillende antiek- en meubelzaken had opgedaan goed van pas kwam. ,,Ik had al enige ervaring in de meubel- en antiekhandel en met het opknappen van meubels, en zo kwam ik op het concept van Poort Meubel. Klein begonnen: één kastje, één tafel, wat klussen... Maar het ging al meteen heel goed."

Inkopen bij kringloopwikels en op Marktplaats

Poortman koopt in bij onder andere kringloopwinkels en op Marktplaats. ,,Vaak zijn mensen allang blij als ze van die grote kasten af zijn. Als die meubels hier binnenkomen, zijn ze vaak somber donkerbruin en wat haveloos. Dan ga ik ermee aan de slag."

In de showroom is het resultaat te zien: wandmeubels en kasten zijn opgeknapt en fris geschilderd, stoelen zijn schoongemaakt, nagekeken en, zo nodig, van nieuwe bekleding voorzien. ,,Eigenlijk ben ik heel duurzaam bezig", merkt Poortman op. ,,Ik recycle meubels, oude deuren, noem maar op. Spullen beginnen hier een tweede leven."